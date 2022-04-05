الأهلي ينتظر.. موعد والقناة الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم، الثلاثاء، قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر النادي الأهلي لمعرفة منافسه المقبل في البطولة.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السوداني، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي وصيفاً عن المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 10 نقاط خلف ماميلودي صنداونز متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة.

وشهد دور المجموعات خروج نادي الزمالك من البطولة، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

تقام قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا

ستنقل قناة بي إن سبورتس مراسم قرعة دوري الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق احتل المركز الأول فريق احتل المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تأهل فريقا صنداونز والأهلي عن المجموعة الأولى، بينما تأهل كل من الرجاء ووفاق سطيف عن المجموعة الثانية.

والمجموعة الثالثة تأهل عنها الترجي التونسي وشباب بلوزداد، بينما تأهل الوداد وبترو أتلتيكو عن المجموعة الرابعة.

منافسو الأهلي المحتملين

أمام الأهلي 3 احتمالات في قرعة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي مع أحد الفرق المتصدرة لمجموعاتها، بعد أن جاء النادي الأحمر وصيفاً عن مجموعته.

1- الرجاء المغربي.

2- الترجي التونسي.

3- الوداد البيضاوي المغربي.