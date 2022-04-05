الامارات | طيران العربية راعيا رسميا لفريق كرة القدم بنادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران العربية راعيا رسميا لفريق كرة القدم بنادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة في بيان صحافي أن شركة الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري وقعت عقداً مع شركة العربية للطيران لتكون راعيا رسميا للفريق لكرة القدم بالنادي في مشاركته ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2022، والذي وصل الفريق فيه الى دور المجموعات حيث سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه الهلال السعودي والريان القطري واستقلال الطاجيكي التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من الثامن حتى الـ 27 الجاري.

ومثل نادي الشارقة في توقيع العقد رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق التجاري إبراهيم الجروان بينما مثل شركة العربية للطيران مدير دائرة الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء حسام ريدان.

ويتضمن الاتفاق بين الطرفين وضع شعار طيران العربية على قمصان لاعبي الفريق خلال مباريات البطولة مع منح العربية حقوق تصوير واستخدام صور لاعبي الفريق مع أطقم وطائرات الشركة بجانب نشر فيديو ترويجي للشركة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي للإعلان عن الشراكة، والعديد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين تنفذ تباعا خلال مشاركة الشارقة في البطولة.

من جانبه أشار إبراهيم الجروان إلى أن توقيع العقد مع شركة العربية للطيران يأتي ضمن الجهود المستمرة لشركة الشارقة للاستثمار والتسويق التجاري في توسيع قاعدة التمويل والدعم للنادي عبر الشراكات مع كبرى الشركات في الإمارة والدولة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه مسؤولو شركة العربية للطيران اثناء التفاوض على بنود العقد.

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