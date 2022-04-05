تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام، اليوم الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد في إحدى أهم مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

يخرج ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، يوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباراة بنفيكا وليفربول على قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

ويواجه فريق العين نظيره الوصل، في الجولة الـ20 من الدوري الإماراتي.

وتنطلق المباراة الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية" على الهواء مباشرة.

يلتقي فريق الفيصلي بنظيره الرمثا في كأس السوبر الأردني 2022.

وتُقام المباراة الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "الأردن الرياضية".

يلتقي فريق الوداد مع نظيره الاتفاق المراكشي، وذلك على الملعب الكبير بمراكش، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس المغرب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 2 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تتولى شبكة قنوات "المغربية الرياضية" نقل مباريات كأس العرش المغربي على الهواء مباشرة.