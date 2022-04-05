شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته على الدفاع الجوى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة الزمالك، حيث سيخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى، والذى سيشهد تحديد خطة الفريق السماوى وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها في مواجهة الفارس الأبيض.

كما سيعقد إيهاب جلال جلسة مع اللاعبين للتحدث عن عناصر القوة والضعف في صفوف الزمالك وكيفية استغلال تلك الثغرات من أجل تحقيق الهدف المطلوب والفوز واقتناص الثلاث نقاط.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء يوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وكان بيراميدز حقق الفوز على نظيره زاناكو الزامبى، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لربع نهائي البطولة برفقة أهلي طرابلس الليبي.

بهذه النتيجة جاء بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز، فيما يأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 5 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط.

سجل هدف فوز بيراميدز الوحيد اللاعب إسلام عيسي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليقتنص ثلاث نقاط من الفريق الزامبي.