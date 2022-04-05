شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض صاحب اللقب الوحيد لبطولة دورى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1974 أقيمت بطولة دورى أكتوبر والتي أقيمت موسما واحدا تحت ظروف استثنائية، حيث اقيمت البطولة بدلاً من بطولة الدوري الملغاة وقتها نتيجة قيام حرب أكتوبر وبسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 1974.

شارك فى البطولة 18 فريق المشاركين في الدوري العام وتم تقسيم الفرق الي مجموعتين حيث ضمت كل مجموعة 9 فرق، لُعبت كل مجموعة من دور واحد، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في كل مجموعة الي دورة رباعية لتحديد البطل.

وجاءت الأندية المشاركة في الدورة الرباعية هم الزمالك وغزل املحلة والاتحاد السكندري والترسانة، في حين لم يتأهل الأهلي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الاولي خلف كل من الاتحاد السكندري والترسانة.

واعتذر فريق غزل المحلة عن الدورة الرباعية لانشغاله ببطولة افريقيا ويحتل الزمالك المركز الأول وكان من نجوم البطولة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.