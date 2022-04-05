شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه مصر المقاصة ودياً اليوم استعدادا لعودة بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، مباراة ودية أمام فريق مصر المقاصة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية وذلك ضمن سلسلة التجارب التحضيرية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار الاستعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

والجدير بالذكر أن المسابقات المحلية متوقفة حاليا بسبب الأجندة الدولية، علي أن تستأنف للإسماعيلي في مواجهة صعبة ضد المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل الجاري في إطار الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري العام.