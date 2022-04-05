ضياء السيد: ما حدث لنا في ملعب السنغال فضيحة للاتحاد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، ما حدث في ملعب "ديامينياديو" خلال مواجهة منتخب السنغال بإياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنهم واجهوا قمة العنصرية والتنمر من الجماهير.

وقال ضياء السيد في تصريحات هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس" بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع مباراة مصر أمام السنغال من أرض الملعب بجوار مقاعد البدلاء لأنهم لم يجدوا مكانا لهم في المدرج".

وأضاف: "ما حدث فضيحة للاتحاد الدولي وقلة ذوق، وكانت هناك فوضى وأرى أن الموضوع كان مرتبًا بأن يتم مواجهتنا بالشتائم والليزر وزجاجات المياة، الأمور كانت صعبة بشكل كبير وواجهنا قمة العنصرية والتنمر من الجماهير".

وشدد: "فندق إقامة منتخب مصر كان يبعد عن ملعب المباراة مسافة 65 كيلو متر، ومحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب تعرض للضرب من أول بداية الإحماء".

وتابع: "حزين لعدم تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم، يجب أن تعرف الجماهير أننا واجهنا السنغال المنتخب المصنف الأول على إفريقيا والمباراة كانت صعبة على الفريقين".

وأكمل: "غياب 8 مدافعين كان له تأثير على منتخب مصر في مواجهة السنغال خلال كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، وأتعجب من الحديث عن عدم وضوح دورنا كجهاز معاون مع كيروش".

وأوضح: "الاختيارات في قائمة منتخب مصر لن ترضي الجميع، وأتمنى تبني مشروع إصلاح وتطوير لكرة القدم على المدى البعيد".

وعن مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر، أتم ضياء السيد تصريحاته قائلا: "صلاح قيمة كبيرة وأرى أنه مستمر مع منتخب مصر ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه".