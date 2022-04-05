شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. الأحمر يهزم الصفاقسي ويتوج بطلا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية في مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة قد تصل لملايين عريضة.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر في مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفي كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا للغاية من الألقاب، إلى جانب احتضانه لعدد من أساطير اللعبة منذ الثلاثينات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الاهلى" أشهر البطولات التي حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

ففى 6 فبراير 2009، توج النادى الاهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه بعد فوزه على الصفاقسى التونسى بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولى، سجل الأنجولى فلافيو هدفى الأهلى فى الدقيقتين 47 و70 فيما سجل الإيفوارى كواسى بلازا هدف الصفاقسى الوحيد فى الدقيقة 63.

الأهلى خاض مباراة الصفاقسى التونسى بقيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه الذى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: "أمير عبد الحميد وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحى وجيلبرتو وسيد معوض ق 83 " وأحمد حسن والمعتز إينو وحسام عاشور ومحمد بركات وفلافيو "محمد سمير".

وانفرد الاهلى وقتها بالرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقى بعدما تخطى منافسه التقليدى فى مصر الزمالك الذى نال اللقب ثلاث مرات.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.