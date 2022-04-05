شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعالج أخطاء هجوم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لعلاج أزمة اهدار الفرص التي يعانى منها خط هجوم فريقه في الفترة الحالية، وذلك قبل مواجهة الزمالك المقرر لها فى العاشرة مساء يوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وقال إيهاب جلال إنه يعمل مع جهازه المعاون على إنهاء مشكلة إضاعة الفرص منذ اللحظة الأولى ولا بديل عن التدريب المستمر والتعامل مع كل الظروف والتركيز من أجل إنهاء الفرص السهلة بكل قوة.

وأشار جلال إلى أنه من الضروري الحفاظ على التركيز في المرحلة المقبلة، في ظل خوض مواجهات غاية في القوة بالدوري وكأس الكونفدرالية، ولا يوجد بينها وقت متاح من أجل التدريب، ولا بد من عدم استقبال أهداف في الفترة المقبلة واللعب على الفوز في كل اللقاءات.

وكان بيراميدز حقق الفوز على نظيره زاناكو الزامبى، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لربع نهائي البطولة برفقة أهلي طرابلس الليبي.

بهذه النتيجة جاء بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز، فيما يأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 5 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط.

سجل هدف فوز بيراميدز الوحيد اللاعب إسلام عيسي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليقتنص ثلاث نقاط من الفريق الزامبي.