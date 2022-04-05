المصري يحفز لاعبيه بمكافآت الكونفدرالية قبل مواجهة الأهلي في الدوري

القاهرة - سامية سيد - قرر سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة الفوز بمباراتي أوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني للاعبين والجهاز الفني، وكذلك مكافأة التأهل لدور الثمانية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام النادي الأهلي بالدوري العام.

ويستعد النادي المصري لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل والموافق 9 أبريل ضمن منافسات الدوري العام، في اللقاء المؤجل من الجولة 13، والذي يستضيفه استاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان النادي المصري قد سقط في فخ الهزيمة بمباراته الأخيرة بالدوري العام، والتي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 والتي أقيمت على استاد برج العرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف.

ويأمل معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري إلى استعادة النتائج الإيجابية بالدوري العام، أملاً في العودة إلى المنافسة على المربع الذهبي، بعد تراجع نتائج الفريق البورسعيدي محلياً بشكل ملحوظ لانشغاله ببطولة الكونفدرلية وتلاحم المباريات.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز المصري في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.