شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشيد بالشحات بعد تألقه أمام الهلال ويطالبه باستعادة مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الجهاز الفني للأهلي على المستوى الذي ظهر عليه حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني أول أمس الأحد في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وإحراز هدف فوز الأهلي الوحيد خلال المباراة.

وحث الجهاز الفني للأهلي، الشحات على ضرورة استغلال تألقه في مباراة الهلال لاستعادة مستواه الغائب، بعدما عانى اللاعب من هبوط حاد في مستواه خلال الفترة الماضية، قبل أن يستعيد نعمة التسجيل في مباراة الهلال وقدم الإضافة اللازمة لهجوم الأهلي بعد مشاركته كبديل.

وشارك حسين الشحات بديلا في مباراة الهلال السوداني وسجل هدف الفوز بعد زمن قصير من نزوله أرض الملعب.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين بدون راحة عقب الفوز على الهلال السوداني بسبب ضيق الوقت قبل التحضير لمباراته ضد الاتحاد السطندري غدا الأربعاء .

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 28 جمعهم من 9 انتصارات وتعادل وحيد ويسعى لمواصلة عروضه القوية أمام زعيم الثغر بعد العودة لمنافسات المسابقة المحلية.