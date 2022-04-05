شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل أهلى موسيمانى أمام الوداد والترجى والرجاء قبل قرعة أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الأهلى مشواره فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما بات آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، وتأهل الأهلى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السودانى بهدف دون رد، فى الجولة السادسة، ليواصل بطل مصر حملة الدفاع عن اللقب الذى حققه فى العامين الماضيين.

وينتظر الأهلى بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى، أحد الفرق المتصدرة من المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حسب القرعة، وسيتجنب الأهلى الاصطدام مع صن داونز فى ربع نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا، بعد أن لعبا سويًا فى دور المجموعات، وذلك يعنى أن الأهلى سيواجه فريقًا عربيًا فى الدور ربع النهائي، وسيكرر أحد "الديربيات العربية" فى دورى أبطال إفريقيا، وتمكن الرجاء المغربى من الظفر بصدارة المجموعة الثانية، وفى المجموعة الثالثة نجح الترجى التونسى فى خطف الصدارة، أما المجموعة الرابعة، تصدرها الوداد المغربي.

وقبل القرعة نستعرض ماذا قدم أهلى موسيمانى أمام الفرق المحتملة في ربع النهائي..

الوداد المغربى

تقابل النادى الأهلى تحت قيادة بيتسو موسيمانى مع الوداد المغربى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا موسم 2020، في أول مباراتين لموسيمانى مع الاهلى بعد رحيل فايلر، ونجح الأهلى في الفوز في المغرب بهدفين نظيفين عن طري أفشة وعلى معلول، كما فاز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

الترجى التونسى

تواجه أهلى موسيمانى مع الترجى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، ونجح الأهلى في الفوز ذهابا وإيابا، حيث حقق الفوز في استاد رادس بتونس بهدف محمد شريف، وفى الإياب حقق الأهلى فوزا كبيرا على الترجى بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق على معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

الرجاء المغربى

التقى أهلى موسيمانى مع الرجاء المغربى في السوبر الأفريقي الذى أقيم في الدوحة، والذى حسمه الأهلى بركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1/ 1 بعدما تقدم حميد أحداد للرجاء وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى في الوقت القاتل، قبل أن يحسم الأهلى اللقب بركلات الترجيح.