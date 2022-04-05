شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: صلاح مستمر مع المنتخب ونقدر حزن الجماهير بعد ضياع حلم المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، إنه حزين بسبب عدم تأهل الفراعنة لكأس العام بقطر 2022 وأن الجميع داخل الجهاز الفني يقدر حجم حزن الجماهير وطموحهم وأملهم في فقدان فرصة المشاركة في المونديال.

وأضاف السيد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1، " ربنا مش رايد لنا المشاركة في كأس العالم وقدمنا ما علينا ونقدر حجم الحزن الذى عانت منه الجماهير المصرية".

تابع المدرب العام للمنتخب،" السنغال المصنف الأول على أفريقيا والمباراة كانت صعبة على المنتخبين ونتيجة 1 / 0 لم تكن سيئة في مباراة الذهاب وغياب 8 مدافعين أثر علينا أمام السنغال، وطريقة 4 / 3 / 3 تناسب منتخب مصر وأتعجب من الحديث عن عدم وضوح دورنا كجهاز معاون للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وأتمنى تبنى مشروع إصلاح وتطوير لكرة القدم على المدى البعيد".

وأكمل، "تقليل عدد الأندية والمحترفين من النقاط المهمة للنهوض بالكرة المصرية واختيار رامى ربيعة للمشاركة في مباراة السنغال كان بناءا على أرقام وإحصائيات وحظنا السيئ إصابته بمجرد مشاركته أمام السنغال، مضيفا: عمر مرموش أدى ما عليه مع المنتخب الوطنى ومرشح لجائزة أفضل ناشئ في ألمانيا وكذلك محمد الننى لاعب أساسي في صفوف الفراعنة وظهر بمستوى ثابت في البطولة الأفريقية ولا يمكن التقليل منه.

وتحدث ضياء عن كواليس رحلة السنغال:" فندق الإقامة يبعد عن ملعب المباراة ما يقرب من 56 كيلو واستغرقنا ساعة و10 دقائق للوصول للملعب والحارس محمد الشناوى تعرض للضرب من أول بداية الإحماء، ومجلس إدارة اتحاد الكرة تابع المباراة من أرض الملعب على دكة البدلاء".

واختتم ضياء السيد حديثه عن محمد صلاح، " محمد صلاح قيمة كبيرة جدا ويجيد الاحترافية ومستمر مع منتخب مصر".