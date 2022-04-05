شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يهدد لاعبي إنبى بالعقوبات بسبب الدورات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عناصر الفريق من المشاركة في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، مهددا بفرض عقوبات ضخمة على أي لاعب يخالف التعليمات ويأتي هذا خشية من تعرض عناصر الفريق لأي إصابات.

وظهر بعض لاعبي الفريق البترولى في اليومين الماضيين خلال مشاركتهم في الدورات الرمضانية الأمر الذى أثار غضب حلمى طولان، خصوصا أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدورى العام لا تحتمل غياب أي لاعب.

في سياق أخر أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ودياته التي خاضها خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الفريق البترولى 4 وديات خلال فترة التوقف الدولى بدأها بمواجهة "فريق كهربا" ثم فاز الفريق البترولى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا وتعادل مع نظيره غزل المحلة سلبيا وفازت كتيبة حلمى طولان على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحرص حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.