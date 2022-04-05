شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يواصل تدريبات التأهيل ويشارك متابعيه بصور.. والجمهور: هانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم النادى الأهلى أكرم توفيق متابعيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بصورتين من تدربيات التأهيل التي يجريها حاليا بعد نجاح جراحة الرباط الصليبى، والتي أصيب بها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، في المباراة الأولى لدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا، حيث نشر أكرم صورتين من التدريبات وعلق عليها قائلا:"يا رب"



اكرم توفيق



أكرم

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، قد حرص منذ أسبوعين على زيارة لاعبه أكرم توفيق المتواجد فى قطر للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى، وذلك لدعمه معنوياً ونفسياً ضمن خطة استعادة فورمته الفنية والبدنية سريعاً.

ونشر موسيمانى عبر حسابه على انستجرام صوراً من لقاؤه مع أكرم توفيق، وعلق:"لم شمل عاطفي. ذهبت للاطمئنان على تقدم إعادة تأهيل أكرم توفيق في أسباير في الدوحة..كان من الرائع رؤية أنه يتعافى وسيعود قريبًا إن شاء الله".

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .