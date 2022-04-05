شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يرافق عمار حمدى فى رحلته العلاجية إلى قطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي بالأهلي، على مرافقة عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأحمر، في رحلته إلى قطر لاستكمال برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد إجراء جراحة الرباط الصليب.

وسافر عمار حمدي، لاعب وسط الأهلي، إلى قطر صباح الاثنين، وذلك لاستكمال المرحلة الأولى من التأهيل بأكاديمية اسبيتار في الدوحة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عمار سوف يخضع لفحوصات طبية وقياسات مختلفة غدًا، تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يشرف على تأهيله.

وأضاف أبو عبلة، أن القياسات والفحوصات التي يجريها اللاعب سوف تحدد مدة بقائه في الدوحة والبرنامج الذي يبدأ فيه.

ويذكر أن عمار قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في النمسا بعد إصابته في معسكر الفريق بكأس العالم للأندية في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.



عمار حمدي مع طبيب الاهلي (1)



عمار حمدي مع طبيب الاهلي (2)



عمار حمدي مع طبيب الاهلي (3)