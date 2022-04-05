شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الصيد فى أولى جولات "بلاى أون" نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3/0 فى إطار أولى جولات بلاى أوف الدور النهائى من كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية غدا بين كلا الفريقين على نفس صالة أكتوبر.

ويحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى أى سبورتنج أو الأهلى لقب الدورى والخاسر على المركز الثانى، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة الأربعاء.

تستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات بلاى أوف نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 أيام 9، 10 ، 11 أبريل الجارى.

تشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى منافسة يوم 9 أبريل بين الأهلى وسبورتنج، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، فيما تقام الجولة الثانية من البلاى أوف فى اليوم الثانى.

فيما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمس على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مباراة فاصلة بلاى أوف قبل نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022 ليتأهل إلى النهائى.