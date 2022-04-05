شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستعين بالدرجة الثانية للبحث عن بديل مروان داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لفريق إنبي من محاولاته للتعاقد مع ظهير أيسر لتعويض غياب مروان داود الذى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى في أحد المباريات الودية، خصوصا أن الأخير كان من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيلة الفريق البترولى.

واتجهت أعين حلمى طولان إلى أندية القسم الثانى للتعاقد مع ظهير أيسر صاحب قدرات تؤهله للعب في الدورى العام وفى نفس الوقت يناسب إمكانيات النادى البترولى المالية، خاصة أن الإدارة تضع حدا للتعاقدات.

ونشر مروان داود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا عليها: "لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"، وذلك بعد إصابته بالرباط الصليبى.

وتعرض مروان داود للإصابة فى مباراة فريقه الودية أمام المقاولون العرب والتى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، باستاد بتروسبورت، ليتأكد إصابته بالصليبي بعد إجراء الأشعة.

بدأ مروان داود مسيرته الكروية في ناشئى نادى الشمس الذى ينشط فى الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولى قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى، قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.

في سياق آخر أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ودياته التي خاضها خلال فترة التوقف الدولى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.