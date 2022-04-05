شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع الجونة 1 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، مع الجونة بهدف لكل منهما في التجربة الودية التي أقيمت مساء الاثنين على ملعب الإسماعيلية ضمن برنامج الفريق الإعدادي لمباريات الدوري العام.

تقدم فريق الجونة بهدف في الشوط الأول من ضربة جزاء قبل أن يعادل محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي الشاب النتيجة قبل نهاية اللقاء.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي في خط الوسط ومحمد الشامي في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك عمر رضوان وحسن ياسين وجان موريل وحازم مرسي ومحمد بيومي ومحمود البدري وخالد النبريصي.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم في تجهيز جميع لاعبيه والاطمئنان علي حالتهم الفنية والبدنية من خلال المباريات الودية قبل إستئناف مسابقة الدوري العام، حيث من المقرر أن يخوض مواجهة أخرى اليوم الثلاثاء ضد مصر المقاصة قبل معسكره المغلق بالإسكندرية يتخلله لقاء ودي آخر، وذلك تحضيرا لملاقاة المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل الجاري على ملعب برج العرب.