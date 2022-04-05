شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوضح التحديات القادمة للاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته بدون راحة على ملعب التتش بالجزيرة مساء الاثنين، وذلك عقب الفوز على الهلال السوداني أمس الأحد بهدف نظيف، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



واجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني، مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية، الاثنين، بدون راحة عقب الفوز على الهلال السوداني بسبب ضيق الوقت قبل التحضير لمباراته ضد الاتحاد السطندري يوم الأربعاء المقبل.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 28 جمعها من 9 انتصارات وتعادل وحيد ويسعى لمواصلة عروضه القوية أمام زعيم الثغر بعد العودة لمنافسات المسابقة المحلية.