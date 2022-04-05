"اللي بيسامح ربنا".. رمضان صبحي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أنه يتخذ قراراته بنفسه، مشيراً إلى أنه يهمه مصلحة فريقه الحالي فقط.

وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "قراراتي اتخذها بنفسي وحديث كابتن إكرامي عن انتقالي للزمالك (لو راح الزمالك هدبحه) كان دعابة، ولا أعتقد أنه له دخل في أي قرارات تخصني".

وأضاف: "إذا كانت هناك مباراة بين الأهلي والزمالك، سأرى أين ستكون مصلحة بيراميدز، لأنني على قوة نادي وأشجعه وهذا هو الطبيعي".

وتابع: "من صغري كنت أشجع الأهلي ووالدي حببني في النادي الأهلي منذ صغري، واللي يقول أنني أشجع الزمالك فليقول ذلك".

وواصل رمضان: "من الصعب إرضاء جميع الناس، وشاهدنا ذلك عندما هاجم بعض الناس محمد صلاح الذي هو من أفضل اللاعبين في العالم وكان ينافس على جائزة الكرة الذهبية".

وأكد لاعب بيراميدز: "عبد الله السعيد لم يعتزل دولياً بسبب الضغط من الجماهير".

ووجه رمضان صبحي رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: "محمود الخطيب أسطورة واتمنى له التوفيق، ولماذا خذلته؟ ولم أعلم أن في يوم قرار رحيلي أنه يفتتح النادي، وكان هناك مسؤولين في النادي الأهلي يعلمون قرار عدم استمراري ولكنهم لم يعلموا وجهتي".

وعن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي: "طاهر محمد طاهر صديق لي ومتربيين في المنتخب منذ الصغر، والصداقة بيننا مستمرة عقب رحيلي وانضمامه للأهلي، ولا استطيع القول من عوض غياب رمضان صبحي، ولا يوجد أحد يعوض غياب أخر، وكل لاعب له أسلوبه وطريقة لعبه".

واختتم رمضان صبحي تصريحاته موجهاً رسالة إلى جماهير الأهلي: "لاعبو الأهلي يحتاجون جماهيرهم، والنادي الأهلي يحتاج جماهيره دائماً، ولماذا أقول لهم سامحوني؟ اللي بيسامح هو ربنا".