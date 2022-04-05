اتحاد الكرة: سنحدد مصير كيروش الأحد.. لدينا رؤية جديدة للجهاز الفني.. وتصور جديد للكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه سيكون هناك اجتماع يوم الأحد المقبل، للبت في استمرار كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة من عدمه.

وقال مشهور في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أغلبية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، تميل لاستمرار كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "بالطبع كيروش لديه إيجابيات وسلبيات، ولكن أفكاره ستساهم في تطوير كرة القدم المصرية، لأنه يجب الاهتمام بالناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي".

وأضاف مشهور: "انجاز 2006-2008-2010، كان بفضل وجود منتخب أولمبي قوي نجح في التتويج ببرونزية كأس العالم 2001".

وعن استمرار الجهاز المعاون لكارلوس كيروش قال مشهور: "سيكون هناك رؤية جديدة بالكامل للجهاز المعاون، وكل الأسماء التي تم تداولها في وسائل الإعلام مجرد تكهنات، وسيتم البت في الأمر يوم الأحد المقبل".

وفي سياق متصل تحدث مشهور عن أزمة مباراة منتخبي مصر والسنغال: "أتمنى إعادة المباراة، ولكن في حالة تجاهل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي للأمر، كل من يريد أن يقوم بشيء خارج السياق سيقوم به".

واختتم مشهور تصريحاته قائلًا: "ننتظر الرد في الطعن المقدم في الفترة القادمة، ومن الممكن أن يتم إعادة المباراة في شهر يونيو المقبل، مع المباريات المتبقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".