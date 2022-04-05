رمضان صبحي: الزمالك لم يتحدث معي لضم.. ولا أشعر بالكُره من جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أنه لم يشعر بالكُره من قبل جماهير النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه لم يتحدث مسؤول من نادي الزمالك من أجل ضمه.

وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "دعم الجماهير شيء مهم جداً، ولم أحس بالكُره من جانب الجماهير، ومن الطبيعي أن يهاجمني الجماهير بعد رحيلي عن الأهلي، ولم أركز في ما فعله جماهير الأهلي خلال مباراة بيراميدز، سمعت ما فعله الجماهير أثناء الإحماءات قبل المباراة فقط".

وأضاف: "احتفالي بإسكات الجماهير؟.. هذه حركة أقوم بفعلها من 2018 مع المنتخب، وعندما فعلتها مع بيراميدز فإنه احتفال طبيعي ولكن هناك أشخاص يريدون أن يأخذوا هذا الأمر في اتجاه أخر".

وعن حبه للنادي الأهلي: "أكيد لازلت أحب النادي الأهلي، أنا اتربيت منذ صغري في الأهلي ولماذا أكره النادي الأهلي؟".

وبسؤاله عن عرض نفسه للعودة إلى الأهلي: "أنا ألعب في بيراميدز ولازال لدي عقد لمدة 3 سنوات وأنا سعيد في النادي، ولا أريد التحدث عن أي نادٍ أخر، وهذه المرة الأولى التي أسمع فيها أنني عرضت نفسي للعودة للأهلي ولا أحد يستطيع فعل ذلك بالنيابة عني دون الرجوع لي".

وأوضح: "لا اهتم بالكلام لأنه لا يقدم ولا يؤخر، والموضوع ليس موضوع فلوس، هذا مشروع، وأنا لم أبيع تاريخي، أنا لم أقم بفعل شيء بعد، ولست نادماً".

واختتم رمضان صبحي: "الزمالك نادي كبير وأحترمه، ولا أحد تحدث معي من مسؤول أو أي شخص بشأن الانتقال للزمالك".