تقارير: برشلونة يتخلى عن فكرة ضم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني تخلى عن فكرة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب طلباته المادية.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن محمد صلاح طلب راتبا سنويا قياسيا نحو 17 مليون يورو في عقد مدته خمسة مواسم، ولم يكن مرنا في طلباته.

وأضافت أن برشلونة اضطر لاستبعاد عملية ضم صلاح رغم حصوله على قبول كبير من السكرتارية الفنية، والتركيز بدرجة أكبر على صفقتي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وأشارت "آس" إلى أن صفقة ضم صلاح كانت تمثل لبرشلونة الكثير من الإزعاج المتمثل في الاضطرار إلى التفاوض بشأن رحيل اللاعب عن ليفربول، في صفقة لن تقل سعرها عن 70 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2023، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع مسؤولي الريدز بشأن التجديد حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن صاحب الـ29 عاما قرر تخفيض طلباته المادية ليفتح الباب أمام تجديد عقده مع ليفربول.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الذي يعمل بشبكة "سكاي سبورتس" أن برشلونة لم يكن خيارا لمحمد صلاح، وأن قائد منتخب مصر لم يفكر في اللعب بالدوري الإسباني.