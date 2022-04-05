مظهر عبد الرحمن عن نجله: باناثينايكوس يجهزه للانتقال إلى أكبر أندية أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تحدث مظهر عبد الرحمن لاعب منتخب مصر وموناكو الفرنسي السابق، عن نجله بلال صاحب الـ19 عامًا لاعب فريق باناثينايكوس اليوناني للشباب.

وقال مظهر في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "بلال حصد جائزة هداف الدوري اليوناني للشباب، وقاد باناثينايكوس للتتويج بالمسابقة".

وأضاف لاعب موناكو السابق: "تم تصعيد بلال إلى الفريق الأول، وهو الآن يتدرب معهم، على أمل لتجهيزه لبيعه إلى أكبر أندية أوروبا".

واختتم مظهر عبد الرحمن تصريحاته: "بدأت مع بلال منذ أن كان عمره 8 سنوات، لتجهيزه نفسيًا وعقليًا للاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية، حتى احترف هو في عمر الـ18، ومازال أمامه الكثير لإنجازه".