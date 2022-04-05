عامر حسين يكشف مصير كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مصير البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم 2022.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 2": "كانت هناك جلسة جمعت بين كارلوس كيروش وجمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد بركات للمناقشة في كل الأمور السلبية وسبب عدم وصولنا لكأس العالم".

وأضاف: "إذا تم الإبقاء على كيروش يجب أن نعرف المستقبل والتطورات معه وأفكاره ورؤيته للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وسيعرض علينا تفاصيل الاجتماع في اجتماع اتحاد الكرة يوم الأحد القادم".

وأكمل: "إذا لم يكن هناك من هو أفضل من كيروش فيجب استمراره، تولى المهمة منذ 6 أشهر وهي مدة قليلة للغاية في كرة القدم، وبالتالي إذا لم نجد الأفضل منه سيتم الإبقاء عليه لأن الوقت ضيق جدا وسنخوض بعد شهر تصفيات أمم أفريقيا".

وشدد: "نريد بناء منتخب قوي مع تقديم كرة قدم جيدة ونحقق الفوز، وما يتردد عن الشروط التي حددها كيروش من أجل استمراره لا أعرف مصدره، كل تفاصيل الجلسة مع كيروش ستعرض علينا يوم الأحد المقبل ووقتها ستتم المناقشة".

وأتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته بالحديث عن الطعن المقدم لإعادة مباراة مصر والسنغال قائلا: "كرئيس للجنة المسابقات أعرف اللوائح، من الصعب إعادة مباراة، لكننا نتخذ موقفا مع عدة جهات حتى المحكمة الرياضية لإثبات موقف".