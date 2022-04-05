البدري عن تعيين فينجادا: مجاهد قال لي "عندي شوية يوروهات لما تخلص همشيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تفاصيل تعيين نيلو فينجادا مديراً فنياً لاتحاد الكرة المصري، أثناء فترة تولية تدريب المنتخب الوطني.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة "المحور": "أنا لم أتعامل مع فينجادا وقابلته مرتين وكان كل الحديث يسرد ما يريد فعله، ووقتها لم أكن متفرغاً لهذا الكلام، واسألوا أحمد مجاهد لماذا كان يحصل على أموال".

وأضاف: "لم اسأل أحمد مجاهد عن ذلك الأمر، وما تم عرضه عليَ أن هناك مدير فني أجنبي قادم لاتحاد الكرة، وقيل لي بالظبط أنا عندي شوية يوروهات لما تخلص همشيه واستغربت من الأسلوب، وهل يتم اتخاذ القرارات بهذا الشكل؟".

واختتم البدري: "لم أشغل بالي بهذا الأمر، لأن فينجادا له عمله وأنا لدي عملي وكنت مضغوط، وكان دوري في الخطة التي وضعها فينجادا هو وضع تصور لجداول الدوري وفي نفس الوقت كيفية إعداد المنتخب".