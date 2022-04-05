الأهلي يكشف تطورات علاج عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

سافر عمار حمدي، لاعب وسط الأهلي، إلى قطر صباح اليوم الاثنين، وذلك لاستكمال المرحلة الأولى من التأهيل بأكاديمية اسبيتار في الدوحة.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عمار سوف يخضع لفحوصات طبية وقياسات مختلفة غدًا الثلاثاء، تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يشرف على تأهيله.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القياسات والفحوصات التي يجريها اللاعب ستحدد مدة بقائه في الدوحة والبرنامج الذي يبدأ فيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.

يُذكر أن عمار قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في النمسا بعد إصابته في معسكر الفريق بكأس العالم للأندية في الإمارات.