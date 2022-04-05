كريستال بالاس يقسو على أرسنال بثلاثية ويحرمه من المركز الرابع

ألحق كريستال بالاس هزيمة كبيرة بضيفه أرسنال ليحرمه من المركز الرابع ويعقد حظوظه في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وتلقى أرسنال هزيمة قاسية بعدما غلبه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، الاثنين، في ختام الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



وسجل كريستال بالاس أول أهدافه عند الدقيقة 16 من كرة هيأها يواكيم أندرسن لزميله الفرنسي جون ماتيتا ليضعها الأخير في الشباك.



ومع حلول الدقيقة 24 عاد أندرسون ومنح هدية أخرى أحرز منها الغاني جوردن أيو الهدف الثاني لكريستال بالاس، الذي أمن انتصاره بالهدف الثالث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفذها المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها.



ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 37 نقطة وصعد للمركز التاسع، فيما توقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة وبقي خامسا في جدول الترتيب.

(وكالات)