الامارات | الولايات المتحدة وأوزبكستان تحصدان ذهب «سيف الناشئين» في مونديال دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة وأوزبكستان تحصدان ذهب «سيف الناشئين» في مونديال دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتُتحت، أول من أمس، بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين تحت 20 سنة في الأسلحة الثلاثة، بحضور وزير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد الفلاسي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة رئيس الاتحادين العربي والاسيوي للمبارزة، والرئيس المؤقت للاتحاد الدولي للمبارزة، امانويل كاتسيادايكس، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والأمين العام للاتحاد مدير البطولة، هدى المطروشي، وعدد من المسؤولين، ورؤساء الوفود المشاركة ورؤساء الاتحادات الآسيوية والعربية والأوروبية للمبارزة.

وفازت الأميركية اللاعبة ماجدة سكرونفيتش على اللاعبة الفرنسية اليخاندرا مانجا بنتيجة 15-10، وتأهلت بذلك الى المباراة النهائية لتلاقي اللاعبة الأميركية أيضاً سيبان سولفانا التي فازت على اللاعبة الكورية اينون كيم بنتيجة 15-9، وفي المباراة النهائية التي كانت بطابع أميركي خالص فازت اللاعبة ماجدة سكرونفيتش بالبطولة وحصدت الذهب، بعد تغلبها على مواطنتها سيبان سولفانا 15-10 لتكرر ما فعلته باليوم الاول للبطولة، وفوزها بذهبية العالم لسلام السيف للشباب.

أما في منافسات الذكور لنوع السلاح نفسه، ففي الدور قبل النهائي فاز اللاعب الأوزبكستاني زهيرالدين قدوروف على اللاعب الأميركي يكودي جي بنتيجة 15-7، ليقابل الفائز من مباراة الأميركي ويليام موريل والالماني كولين هيتشكوك، التي انتهت بفوز الأخير 15-12، وفي النهائي بالفعل أكد زهيرالدين قدوروف جدارته بالذهبية وتغلب على بطل العالم الألماني كولين هيتشكوك بنتيجة 15-10 في مباراة تسيدها منذ البداية.

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