الامارات | برشلونة يعود إلى المنافسة.. بيدري يسجل على طريقة ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعود إلى المنافسة.. بيدري يسجل على طريقة ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الشاب المتألق بيدري هدفاً رائعاً في الشوط الثاني، ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على ضيفه وغريمه إشبيلية، وينتزع منه المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، بعد ستة انتصارات متتالية.

وصنع بيدري (19 هدفاً) لنفسه هدف المباراة الوحيد على طريقة ليونيل ميسي في بداية مسيرته في برشلونة، وقبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

واستحوذ لاعب الوسط على الكرة خارج منطقة الجزاء وسط عدة منافسيه، لكنه راوغهم برشاقة ومهارة سريعة، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس المغربي ياسين بونو.

وأصبح فريق المدرب تشابي يملك 57 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد إشبيلية وأتليتيكو مدريد، لكن يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة. ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة. وحسم هدف بيدري في الدقيقة 72 المواجهة المتوترة التي كان من الممكن أن يتفوق فيها أي فريق بعد أن صعّب إشبيلية الأمور على برشلونة، وسيطر على معظم فترات الشوط الأول وصنع فرصاً للتسجيل في «كامب نو».

لكن فريق تشابي تحكم في الشوط الثاني وتصدى بونو على الأقل لأربع محاولات خطيرة من مسافات قريبة قبل أن يستخدم بيدري سحره.

وقال تشابي للصحافيين «بيدري لاعب من أرفع طراز».

وأضاف: «أطلب منه دائماً استغلال الفرص من خارج منطقة الجزاء. إنه لاعب لا أقارنه بأحد فهو متفرد بموهبته في صناعة وإنهاء الهجمات». وكال بيدري المديح لزملائه وشكر الجماهير التي هتفت باسمه في نهاية اللقاء.

وأبلغ الصحافيين «إنه شعور جنوني عند الاستماع لهذه الجماهير والاستاد مذهل».

في كل مرة أرى ساقاً أراوغها وحسب وفي آخر مراوغة سددت وكنت أدرك أنني سأسجل.

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