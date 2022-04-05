الامارات | الفورة: تقليص قوائم الأندية يقفز بالكرة الإماراتية خطوات كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفورة: تقليص قوائم الأندية يقفز بالكرة الإماراتية خطوات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، على أن قرار خفض قوائم الأندية في الموسم المقبل سيقفز بالكرة الإماراتية خطوات كبيرة للأمام، على حد قوله، لافتاً إلى أن هذا القرار سيساعد على ظهور العديد من المواهب وسيثري دوري أدنوك للمحترفين بلاعبين جيدين.

وقال الفورة لـ«الإمارات اليوم»: «إن قرار زيادة اللاعبين الأجانب جاء ليخدم اللاعب المواطن ويطوّر من مستواه ومن مستوى المسابقات المحلية، ما يُحقق الإضافة للفرق الوطنية بشكل عام».

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان عن تقييم إدارة ناديه لما قدمه البرتقالي هذا الموسم، وموقف المدرب الصربي غوران من البقاء مع الفريق لموسم آخر، وغيرها من الموضوعات التي دارت تفاصيلها في الأسئلة التالية.

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