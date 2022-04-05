الامارات | بطولة حتّا الرمضانية تنطلق اليوم بمنافسات «قدم الصالات» و«الطائرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة حتّا الرمضانية تنطلق اليوم بمنافسات «قدم الصالات» و«الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات «بطولة حتّا الرمضانية» التي تستمر إلى 20 أبريل الجاري، وتتضمن منافسات في كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، وتقام تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وشركة «الشعفار للاستثمار»، وشرطة دبي التي تتولى تأمين البطولة وانسيابية حضور الجمهور للمنافسات في إطار جهودها الدائمة لدعم البطولات الرياضية في مختلف مناطق دبي.

كما تحظى البطولة، التي تنظمها شركة الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي، برعاية «نزل حتّا» و«حتّا كاياك» ونادي حتّا، ومكتب بلدية دبي في منطقة حتا، ومدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي، وستشهد فعاليات يومية متنوعة وتوزيع جوائز لجمهور البطولة، إلى جانب منطقة متاجر لدعم شباب المنطقة.

وأنهت اللجنة المنظمة التي يترأسها حجي البدواوي ونائبه علي محمد البدواوي، وعضوية عيسى البدواوي، جميع الاستعدادات للبطولة المرتقبة، كما أجرت مساء أمس قرعة المباريات التي ستقام في الصالة الرياضية بمدرسة ظهرة بمشاركة 12 فريقاً في كرة قدم الصالات وستة فرق في الكرة الطائرة.

• 12 فريقاً في كرة قدم الصالات و6 فرق في الكرة الطائرة.

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