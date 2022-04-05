الامارات | العين والوصل في مواجهة «كلاسيكو القمة الصامتة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين والوصل في مواجهة «كلاسيكو القمة الصامتة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستخدم فريق العين سلاحي الهجوم واللعب بتوازن في مواجهة ضيفه الوصل عند الساعة الـ10 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة تقام من دون جمهور، تنفيذاً لقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بحرمان «الزعيم» من جماهيره لأربع مباريات، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المواجهة الماضية للفريق أمام مستضيفه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي». وتبدو المهمة صعبة بالنسبة لأصحاب الأرض، الذين يتصدرون جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، لأن منافسهم «الإمبراطور» كان سبباً في إقصائهم من كأس رئيس الدولة من الدور الثاني، بعد فوزه عليهم بهدفين لهدف، وهي الخسارة التي لايزال صداها يتردد داخل البيت البنفسجي، إذ كان الفريق يحلم بتحقيق الثلاثية، للمرة الأولى في تاريخه.

وتذكر مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، في المؤتمر الصحافي، المواجهات التي جمعته بفريق الوصل خلال الموسم الحالي، ومن بينها ذهاب كأس رابطة المحترفين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. وقال ريبروف إن الحل الوحيد الذي يملكه فريقه لتجاوز عقبة الوصل في لقاء اليوم هو الاعتماد على الهجوم، واللعب بتوازن في الأداء، للحد من خطورة الهجمات المرتدة التي ينفذها «الإمبراطور».

ويعوّل «الزعيم» على مقدمته الهجومية الضاربة، كونه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 41 هدفاً، من بينها 18 هدفاً سجلها مهاجم الفريق التوغولي لابا كوجو لوحده، ويحتل بها صدارة الهدافين، كما أن المقدمة الهجومية تشهد كذلك مشاركة اللاعب المغربي سفيان رحيمي، متصدر قائمة صانعي الأهداف برصيد سبع تمريرات.

في المقابل، يرغب فريق الوصل «25 نقطة» في تحقيق الانتصار على العين، لتأكيد أن الفوز على شباب الأهلي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين لم يكن مصادفة، وأن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو الاقتراب من أندية الصدارة، وذلك قبل سبع جولات على نهاية الموسم، وخلال المباريات السابقة كان الوصل يقدم مستويات جيدة، لكن سقوطه في فخ التعادل في ثماني مباريات كان سبباً في ابتعاده عن الصراع على اللقب.

• العين الأكثر تسجيلاً برصيد 41 هدفاً، بينها 18 هدفاً للتوغولي لابا كودجو.

الفوز الأول مطلب خورفكان أمام بني ياس للابتعاد عن دائرة الخطر

يستدرج فريق خورفكان في الساعة الـ10 من مساء اليوم ضيفه بني ياس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة يأمل من خلالها تحقيق أول فوز في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين «خسارتين وتعادل»، وذلك أملاً في الابتعاد عن دائرة الخطر، إذ لايزال الفريق مهدداً بالهبوط، إذ يحتل المركز الـ11 وفي رصيده 18 نقطة فقط، في المقابل، يجلس «السماوي» في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ولا خيار أفضل من الفوز بالنسبة لأصحاب الأرض لإنقاذ أنفسهم مبكراً، والابتعاد عن دوامة الهبوط، إذ إن الانتصار في لقاء اليوم سيمنح اللاعبين أريحية وحالة من الهدوء النفسي خلال خوض المواجهات المتبقية التي تنتظره، وسعياً لتهيئة المناخ أمام اللاعبين، فقد نظّمت شركة كرة القدم بالنادي حملة لاستقطاب الجماهير، وذلك من خلال توزيع التذاكر بالمجان للجماهير، وفقاً لما أعلنته عبر حسابها في «تويتر».

في المقابل، يمني «السماوي» نفسه بالفوز في اللقاء من أجل القفز إلى المركز الخامس، مستفيداً من خسارة شباب الأهلي أول من أمس أمام الجزيرة 1-2، وسيكون الانتصار كافياً لفريق المدرب الروماني دانيال ايسيلا لتحقيق ذلك، وتأكيد أن الفريق بدأ في استعادة البوصلة، ويتقدم بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة.



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