الامارات | أسبوعان حاسمان لمان سيتي وليفربول.. أوروبياً ومحلياً

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان حاسمان لمان سيتي وليفربول.. أوروبياً ومحلياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل ليفربول، الحالم برباعية تاريخية، ومانشستر سيتي اللاهث وراء لقب أول في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أسبوعين حاسمين، عندما يستقبل الثاني أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم، فيما يزور محمد صلاح ورفاقه بنفيكا البرتغالي.

ويشهد يوم الأحد مواجهة الذروة في الدوري الإنجليزي، بين سيتي حامل اللقب والمتصدر مع وصيفه بفارق نقطة يتيمة ليفربول، ثم يلتقيان في 16 أبريل الجاري في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية على ملعب ويمبلي. ونظرياً، يُحتمل أن يتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر في باريس في الـ28 من مايو.

وقد تلعب نتائج الفريقين في دوري الأبطال دوراً في تحديد مسارهما المتبقي خلال الموسم المحلي. فليفربول يملك حظوظاً أفضل على الورق في دوري الأبطال، إذ يواجه الفائز بين بايرن ميونيخ الألماني وفياريال الإسباني بحال تخطيه بنفيكا، فيما ينتظر رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مواطنهم تشلسي حامل اللقب أو ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل الرقم القياسي في المسابقة القارية (13)، بحال تخطيهم أتلتيكو مدريد العنيد. وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قد أعلن أن دوري البريميرليغ هو «أهم» جائزة لفريقه الذي توج في وقت سابق بكأس الرابطة المحلية.

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