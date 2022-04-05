الامارات | الشارقة يدشن حملة الدفاع عن كأس السلة من بوابة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدشن حملة الدفاع عن كأس السلة من بوابة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق السلة في نادي الشارقة عند التاسعة والنصف من مساء اليوم حملة الدفاع عن لقبه في كأس نائب رئيس الدولة لمرحلة الرجال، بلقاء الوحدة في مباراة تجمعهما على صالة نادي الوصل، في افتتاح الدور التمهيدي من المجموعة الثانية.

ويقام في التوقيت ذاته، ولحساب الدور ذاته، لقاء شباب الأهلي والبطائح على صالة نادي النصر في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

ووزعت قرعة البطولة التي أقيمت الشهر الماضي، الفرق المنافسة على مجموعتين، ضمت الأولى شباب الأهلي والنصر والبطائح، والثانية فرق الشارقة والوصل والوحدة، على أن تستهل منافساتها بالدور التمهيدي المقام بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تحديد هوية صاحبَي المركز الأول لكلتا المجموعتين، المستفيدين وفق نظام البطولة بانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي.

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