الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العين - الوصل 22:00
خورفكان - بني ياس 22:00
مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد 23:00
بنفيكا - ليفربول 23:00
الدوري العراقي
نوروز - سامراء 16:30
الميناء - الصناعة 23:00
الدوري السوري
الحرجلة - الاتحاد 17:00
النواعير - الفتوة 17:00
عفرين - جبلة 17:00
حطين - الكرامة 17:00
الوثبة - تشرين 17:00
الشرطة - الجيش 17:00
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