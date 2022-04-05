اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العين - الوصل 22:00

خورفكان - بني ياس 22:00

مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد 23:00

بنفيكا - 23:00

الدوري العراقي

نوروز - سامراء 16:30

الميناء - الصناعة 23:00

الدوري السوري

الحرجلة - الاتحاد 17:00

النواعير - الفتوة 17:00

عفرين - جبلة 17:00

حطين - الكرامة 17:00

الوثبة - تشرين 17:00

الشرطة - الجيش 17:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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