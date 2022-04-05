الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار

يترقب الإداري الشاب قراراً من اتحاد لعبة جماعية بتعيينه في منصب مهم، بعدما أثبت جدارته في العمل الإداري، من خلال شغله لمناصب عدة سابقة.

تعاقد

كشف وكيل أعمال لاعبين عن تلقيه اتصالاً من أحد الأندية التي تنافس على لقب دوري المحترفين، للتعاقد مع موكله الذي يُعدّ من أبرز لاعبي الفريق في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن اللاعب لا يمانع بالرحيل في الموسم المقبل.

مدرب

قال مقربون من مدرب لأحد أندية المحترفين، إنه يخشى أن تفاجئه إدارة النادي بإقالته من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، وكذلك ترتيبه في الدوري، على الرغم من الدعم الكبير الذي يحظى به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news