شكرا لقرائتكم خبر طاقمان سعوديان بأبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طاقمي تحكيم سعوديين للمشاركة في تحكيم مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق التي سوف تقام خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل الحالي. وتم اختيار حكم الساحة الدولي خالد الطريس للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتين السادسة والعاشرة التي ستقام في تايلاند ويساعده محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، فيما تم اختيار حكم الساحة الدولي محمد الهويش للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة التاسعة التي سوف تقام في ماليزيا، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان.



كانت هذه تفاصيل خبر طاقمان سعوديان بأبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.