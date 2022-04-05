أفريقيا تترقب قرعة دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجرى اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل للأدوار الإقصائية متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع في دور المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الثمانية إلى مستويين، فيوجد في التصنيف الأول الفرق المتصدرة لمجموعاتها فيما يضم التصنيف الثاني الأندية التي نالت الوصافة.

ويلعب كل فريق من التصنيف الأول مع أحد فرق التصنيف الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، حيث تقام جولة الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب بملاعب فرق التصنيف الأول، ولا يمكن لفريقين من المجموعة نفسها مواجهة بعضهما بعضا في دور الثمانية، لكن يمكن لناديين من الاتحاد الوطني نفسه أن يتواجها.

ويوجد في الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية للبطولة 6 أندية سبق لها الوقوف على منصة التتويج.

وصعد صن داونز الجنوب أفريقي، بطل المسابقة عام 2016، والأهلي المصري، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، عن المجموعة الأولى، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي، المتوج باللقب 3 مرات، ووفاق سطيف الجزائري، الفائز بالبطولة عامي 1988 و2014، عن المجموعة الثانية.

وصعد الترجي التونسي، الذي يمتلك 4 ألقاب في المسابقة، وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الثالثة، بالإضافة للوداد البيضاوي المغربي، الذي نال الكأس عامي 1992 و2017، وبيترو أتلتيكو الأنجولي عن المجموعة الرابعة.