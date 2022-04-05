شكرا لقرائتكم خبر ناساف والوحدات يتقدمان الواصلين بمجموعة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس إلى الدمام بعثة فريق ناساف الأوزبكي، للمشاركة في منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة، والتي ستنطلق في الثامن من أبريل الحالي باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وللمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، سيقام دور المجموعات بنظام التجمع بأربع مدن في بلد واحد، حيث تستضيف الرياض وجدة والدمام وبريدة مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل.

كما وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني في ساعة مبكرة من صباح أمس، بينما ستصل بعثة السد القطري مساء غد بجانب فريق الفيصلي السعودي.

وتقرر أن تقيم بعثتا السد والفيصلي بفندق كمبنسكي الخبر على أن يؤدي الفريقان تدريباتهما اليومية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، في حين ستقطن بعثة الوحدات وناساف بفندق ميركيور الخبر على أن يتناوبا تدريباتهما على ملعبي ناديي النهضة والخليج، بينما سيحتضن فندق ورويك أعضاء اللجان الآسيوية وحكام ومراقبي المباريات.

وتنطلق مباريات المجموعة الجمعة المقبل بلقاء السد وناساف عند الساعة الثامنة والربع، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الوحدات والفيصلي في الساعة 15: 11، وتستمر مباريات المجموعة حتى 27 أبريل.

قبل الانطلاق

