ناساف والوحدات يتقدمان الواصلين بمجموعة الدمام

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وللمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، سيقام دور المجموعات بنظام التجمع بأربع مدن في بلد واحد، حيث تستضيف الرياض وجدة والدمام وبريدة مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل.
كما وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني في ساعة مبكرة من صباح أمس، بينما ستصل بعثة السد القطري مساء غد بجانب فريق الفيصلي السعودي.
وتقرر أن تقيم بعثتا السد والفيصلي بفندق كمبنسكي الخبر على أن يؤدي الفريقان تدريباتهما اليومية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، في حين ستقطن بعثة الوحدات وناساف بفندق ميركيور الخبر على أن يتناوبا تدريباتهما على ملعبي ناديي النهضة والخليج، بينما سيحتضن فندق ورويك أعضاء اللجان الآسيوية وحكام ومراقبي المباريات.
وتنطلق مباريات المجموعة الجمعة المقبل بلقاء السد وناساف عند الساعة الثامنة والربع، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الوحدات والفيصلي في الساعة 15: 11، وتستمر مباريات المجموعة حتى 27 أبريل.
قبل الانطلاق
- تقام مباريات المجموعة باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام
- بعثتا السد والفيصلي تقيمان بفندق كمبنسكي الخبر
- تخصيص ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة لتدريبات الفيصلي والسد
- بعثتا الوحدات وناساف تقيمان بفندق ميركيور الخبر
- تخصيص ملعبي ناديي النهضة والخليج لتدريبات الوحدات وناساف
- فندق ورويك يحتضن أعضاء اللجان الآسيوية وحكام ومراقبي المبارياتl تنطلق مباريات المجموعة الجمعة المقبل بلقاء السد وناساف، ثم الوحدات والفيصلي
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