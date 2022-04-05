عمان تنظم بطولة العالم للدراجات النارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية فوز سلطنة عمان باستضافة بطولة العالم للدراجات النارية (سباق الجائزة الكبرى) المقرر إقامتها خلال المدة من 9 حتى 10 سبتمبر 2022، حيث سيتم تنظيم البطولة للمرة الأولى في سلطنة عمان، وبتعاون مشترك بين الجمعية العمانية للسيارات ومؤسسة Trade8 International. وستكون سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ستستضيف الجولة النهائية لبطولة العالم للدراجات النارية في موسم 2022. وستقام البطولة يومي الجمعة والسبت 9 و10 سبتمبر المقبل، حيث تم تحديد الجمعة 9 سبتمبر موعدا لسباقات التصفيات التأهيلية بينما ستقام النهائيات والسباق الختامي السبت 10 سبتمبر.

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