شكرا لقرائتكم خبر كلوب غير قلق لصيام صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يشعر المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، بالقلق إزاء مستوى هداف الفريق، المصري محمد صلاح قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح بمستوى مذهل مع ليفربول هذا الموسم وسجل 28 هدفا، لكنه سجل مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده.

لكن كلوب لا يشعر بالقلق إزاء ندرة أهداف صلاح أخيرا، مشيرا إلى أنه وزميله السنغالي ساديو مانيه يشعران بالتوتر بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في كأس أمم أفريقيا، قبل عودتهما إلى ليفربول.

وقال كلوب «هذا ليس بالأمر المهم. الأهم مستوى اللاعب والطريقة التي يجذب بها الخصوم في اللحظات التي تكون الكرة بحوزته».