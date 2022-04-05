شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يخضع لاختبار طبي بالأهلي عقب مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي بالجري حول الملعب وبالتدريبات البدنية والتأهيل بشكل منفرد، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن هاني يواصل تدريباته للتخلص من إجهاد العضلة الضامة.

وأوضح أبو عبلة، أن اللاعب سوف يجري أشعة ويخضع لاختبار طبي عقب مباراة الاتحاد التي تقام الأربعاء المقبل، وذلك لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.