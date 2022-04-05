شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يبحث عن الفوز الثانى أمام الأهلى مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود عماد النحاس، الاتحاد السكندرى، في أول مباراة رسمية بالدورى العام بعد غد الأربعاء أمام الأهلى ضمن منافسات الجولة 12 وهو اللقاء رقم 14 للعمدة أمام المارد الأحمر خلال قيادته للفرق التي قام بتدريبها، وهى "أسوان، الشرقية للدخان، الرجاء، طنطا، والمقاولون وأخيرا زعيم الثغر".

وفاز النحاس مرة واحدة أمام المارد الأحمر وتعادل مرة أيضاً وخسر11 مباراة، واستقبلت الفرق التي قام بتدريبها النحاس 28 هدفا، بينما أحرز 7 أهداف فقط وكان الفوز الوحيد للعمدة على حساب الأهلى مع المقاولون العرب بهدف دون رد، بينما كان التعادل الايجابى 1-1 حينما كان العمدة مدرباً للشرقية وكان ذلك في الدور الثاني من موسم 2016-2017.

وانتهت آخر مباراة بين الأهلى والنحاس بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الحادية والثلاثين للمسابقة والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى في 4 أكتوبر 2020 .

يخوض الأهلى مباراة الاتحاد السكندري وهو فى المركز الأول متصدرا جدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، فى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 14 نقطة فقط.

يفاضل عماد النحاس بين الثلاثى بنجامين بوتنج وأحمد عادل ميسى وأحمد راشد لقياده هجوم الفريق فى اللقاء المهم والمرتقب أمام الأهلى والمقرر له 6 أبريل الجارى على ملعب السلام، بعد تأكد غياب الأنجولى موبولولو بعدما اشتكى من مزق فى السمانة.