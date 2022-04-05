شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل بعد إجراء أشعة رنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل صلاح محسن، لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن صلاح محسن يؤدي حاليًّا المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة مشطية القدم.

وأوضح أن حالة اللاعب تبدو مطمئنة للغاية من خلال استجابته للبرنامج التدريبي دون شكوى طبية.

وقال إن صلاح محسن سوف ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيًّا مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أبو عبلة أن اللاعب سوف يجري أشعة رنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، للتأكد من سلامته.

وينهي صلاح محسن خلال الأيام القادمة المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريب المنفرد، بعد إجراء جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.