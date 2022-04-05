شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مكافآت ضخمة للاعبى سلة الزمالك حال الفوز ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء قبل المشاركة في منافسات المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 9 وحتى 19 أبريل الحالي على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأكد المستشار مرتضى منصور للاعبين أن الفريق يشارك بصفته بطل أفريقيا، وبالتالي يجب أن يخوض اللاعبون المباريات بقوة للدفاع عن اللقب.

وأضاف المستشار مرتضى منصور، أن الفريق يتمتع بوجود 4 لاعبين محترفين ومدير فني على مستوى عال، ولكن لاعبينا المصريين ليسوا أقل من المحترفين مؤكداً ثقته الكاملة في كل أفراد الفريق.

ووعد المستشار مرتضى منصور اللاعبين والجهاز الفني بمكافآت مالية ضخمة حال التتويج والفوز بالبطولة القارية للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أنه سيضاعفها 3 أضعاف المكافأة التي يمكن يتخيلها أي لاعب.

وطالب المستشار مرتضى منصور اللاعبين بالتركيز وترك النتيجة لتوفيق الله في النهاية لتحقيق اللقب القاري.

وكان سلة الزمالك قد ضمن المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية، أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر.