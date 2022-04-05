شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 أبريل 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها،منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2023 في يونيو المقبل ،الإسماعيلى يفاوض وكيل شيلونجو لحل أزمة عقوبة الـ 135 ألف دولار وديا .

فيريرا يعيد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز

استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك، على إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك بعدما حصل الحارس على راحة من المشاركة فى مواجهة ساجرادا الأنجولى، بالمباراة التى جمعتهما مساء يوم الجمعة، الماضى، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتولى محمد عواد حراسة عرين الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

الأهلي يستقر على تدعيم 5 مراكز خلال ميركاتو الصيف استقر مسئولو النادي الأهلي على إبرام ما يقرب من خمسة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقل تقدير بعدما كشفت الفترة الماضية حاجة الفريق لتدعيم عدة مراكز يأتي في مقدمتها ، حراسة المرمى ، الظهير الأيسر ، الظهير الأيمن ، الدفاع والهجوم. محمد عبد المنعم يطلب المشاركة مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري طلب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وأكد المدافع الشاب للجهازين الفني والطبي بالفريق، أنه قادر على المشاركة في المباريات مُرتدياً "واقي الأنف" خاصة بعدما شارك به خلال تدريبات الفريق الأخيرة. فيريرا يمنح أوباما تعليمات هجومية قبل مواجهة بيراميدز حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح يوسف أوباما لاعب الفريق بعض التعليمات الهجومية الصريحة قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها فى العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

الإسماعيلى يفاوض وكيل شيلونجو لحل أزمة عقوبة الـ 135 ألف دولار وديا

فتح مسئولو النادى الإسماعيلى باب التفاوض مع وكيل أعمال الناميبى بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش السابق لحل أزمة العقوبة المقدرة بـ135 ألف دولار قبل انتهاء مهلة الـ45 يوماً، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد.

أحمد عبد القادر سلاح موسيماني للحسم في الأهلي

بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أحد أهم أسلحة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية. قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل توجيه عدة رسائل له خاصة بمستواه ومستقبله مع المارد الأحمر.

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2023 في يونيو المقبل

يترقب مسئولو اتحاد الكرة قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إجراءها خلال منتصف شهر إبريل الجاري ، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها يونيو 2023 بكوت ديفوار.

تطورات محاولات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الصيف

يضع مسئولو النادي الأهلي أولوية للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بإعتباره أحد أهم المراكز التى طالب الجهاز الفني بتدعيمها خلال ميركاتو الصيف القادم.

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع محمود جاد حارس مرمى فريق نادى إنبى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء عقوبة ايقاف القيد للقلعة البيضاء التى طبقت على الفريق لفترتيبن قيد، من بداية الموسم الجارى، الأمر الذى حرم الزمالك من إبرام أى صفقات جديدة، لاسيما أن مجلس الإدارة فى الوقت الحالى يرصد احتياجات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا من أجل العمل على تلبيتها.