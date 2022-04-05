7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 أبريل 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فيريرا يعيد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك، أمام بيراميدز، الأهلي يستقر على تدعيم 5 مراكز خلال ميركاتو الصيف

فيريرا يعيد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز

استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك، على إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك بعدما حصل الحارس على راحة من المشاركة فى مواجهة ساجرادا الأنجولى، بالمباراة التى جمعتهما مساء يوم الجمعة، الماضى، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتولى محمد عواد حراسة عرين الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

الأهلي يستقر على تدعيم 5 مراكز خلال ميركاتو الصيف

استقر مسئولو النادي الأهلي على إبرام ما يقرب من خمسة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقل تقدير بعدما كشفت الفترة الماضية حاجة الفريق لتدعيم عدة مراكز يأتي في مقدمتها ، حراسة المرمى ، الظهير الأيسر ، الظهير الأيمن ، الدفاع والهجوم.

محمد عبد المنعم يطلب المشاركة مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري

طلب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وأكد المدافع الشاب للجهازين الفني والطبي بالفريق، أنه قادر على المشاركة في المباريات مُرتدياً "واقي الأنف" خاصة بعدما شارك به خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح يوسف أوباما لاعب الفريق بعض التعليمات الهجومية الصريحة قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها فى العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري. فيريرا يمنح أوباما تعليمات هجومية قبل مواجهة بيراميدز

الإسماعيلى يفاوض وكيل شيلونجو لحل أزمة عقوبة الـ 135 ألف دولار وديا

فتح مسئولو النادى الإسماعيلى باب التفاوض مع وكيل أعمال الناميبى بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش السابق لحل أزمة العقوبة المقدرة بـ135 ألف دولار قبل انتهاء مهلة الـ45 يوماً، خوفاً من صدور قرار من الاتحاد الدولى الفيفا بحرمان النادى من التعاقد مع لاعبين فى 3 فترات قيد.

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل توجيه عدة رسائل له خاصة بمستواه ومستقبله مع المارد الأحمر.

كهربا: شيكابالا أحرف لاعب في مصر ..ولو الأهلى طلب مني ألعب لبيراميدز هوافق

يرى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، والمعار إلى صفوف نادى هاتاى التركى، أن محمود عبد المنعم شيكابالا، لاعب الزمالك، هو أحرف لاعب فى مصر.