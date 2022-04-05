شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات المكتب التنفيذي للأهلي في اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ المكتب التنفيذي للنادي الأهلي في اجتماعه الذي عُقد اليوم الاثنين، العديد من التوصيات للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وجاءت توصيات المكتب التنفيذي كما يلي:

- هيكلة تمديد التعاقدات في عملية بيع المنافذ في كل الأفرع وإطلاق المزايدات في توقيت زمني محدد سنويًّا، في مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد وموعد آخر لفرعي مدينة نصر والتجمع بالقاهرة الجديدة.

- اعتماد تشكيل اللجان المعاونة للمجلس وفقًا للائحة الجديدة المعتمدة من قِبَل مجلس الإدارة.

- اعتماد المقترح المقدم من رئيس اللجنة العليا للجان بإقامة دورة ترويجية لملاعب البادل بفرع النادي بمدينة نصر بين الأندية التي لديها نفس الملاعب.

- الموافقة على إنشاء جيم أعلى منطقة جلوس الأعضاء بمنطقة ماي كورنر، وكذلك إنشاء حمامات لخدمة الأعضاء بمنطقة صالة الكاراتيه.

- تكليف إدارة الموارد البشرية بإعداد دراسة خاصة بالتأمين الطبي للعاملين بالنادي بداية من العام 2022-2023.